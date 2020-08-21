يسرى عبدالله: «مولانا الجوسقى» تستند على لعبة روائية

ناقش الدكتور والناقد يسري عبدالله، رواية "مولانا الجوسقي" والصادرة عن دار بتانة للنشر٬ للكاتب ثروت الخرباوي، مشيرًا إلى أنها يتسع مفهومها الآن ليشمل الخبرات الشخصية والتاريخ والهواجس والأحلام والأماني والاخفاقات اليومية.وقال "عبدالله"، خلال الندوة التي عقدت منتدى بتانة الأدبي والثقافي٬ لمناقشة الرواية، إنها جنس مفتوح على عشرات الفنون الأخرى، يستعير بعضا من آلياتها، كما تتجادل مع حقول دلالية ومعرفية أخرى تأخذ من التاريخ والتصوف وحركة الحياة والممارسات الاجتماعية ودوائر النفس البشرية بمختلف تعقيداتها وتحولاتها أيضًا.وتابع "عبد الله": "ربما تطرح رواية ثروت الخرباوي مولانا الجوسقي بعضًا من إشكاليات النوع الأدبي، من جهة، وتستند على لعبة روائية من جهة ثانية".وتبدأ الرواية بتوطئة على غرار المتون القديمة، وبما يعني إحالة على المعنى التراثي الذي يمكن أن تحيله المفردة أو العنوان ذاته بإشارته الفرعية "مولانا الجوسقي.. نص للشيخ عبدالله الجوسقي".وتتشكل الرواية من عشرة فصول سردية وتوطئة، تشكل في مجملها المتن الحكائي للرواية٬ يحمل كل فصل منها عنوانا كاشفا عن جوهره٬ شخصيته المركزية المروي عنها داخل النص فتتعدد الفصول والأسماء وتتفرع الحكايات عن الحلاج والفضيل بن عياض وأبي الحسن الشاذلي وابن عطاء الله السكندري وفاطمة النيسابورية وغيرهم.وتابع مضيفا: "تنتهج رواية مولانا الجوسقي مفهوم السرد الإطاري٬ حيث يحكي لنا عن 9 أبطال٬ تتوالد الحكايات وتتناسل من حكاية كلا منهم، هذه اللعبة الروائية تعتمد على الإيهام وهي لعبة مستقرة في السزد العربي٬ حيث تكون هناك حكاية مركزية تتفرع منها حكايات فرعية مفجرة لجملة من الحكايات التي تتولد منها".واختتم "عبد الله" مؤكدا أن الرواية تثير العديد من الاسئلة المتعلقة بهوية النص٬ فبينما حمل الغلاف عنوان "مولانا الجوسقي" جاء العنوان الفرعي "نص للشيخ عبد الله الجوسقي" فلا يعرف أيهما السارد٬ هل هو ثروت الخرباوي المؤلف٬ أم عبد الله الجوسقي٬ وهي لعبة فنية روائية أجاد الكاتب في نسجها٬ تتكئ على ما يسمي بالإيهام بالواقع٬ وتتجلى في المقابلة بين الوقائع الافتراضية المتخيلة٬ التي نسجها "الخرباوي" في حوارية سردية اتسعت لتشمل الخبرات الشخصية والهواجس والأحلام.