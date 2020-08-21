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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون يدعو لفرض عقوبات على منتهكى حظر توريد الأسلحة لليبيا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:20 ص
ماكرون
ماكرون
وكالات
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى فرض عقوبات على منتهكي نظام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: «لا يمكننا أن نسمح بتدخل دول أجنبية في هذا النزاع وانتهاكها لحظر توريد الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة»، وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وشدد ماكرون على أهمية وقف إطلاق النار في ليبيا وتهيئة الظروف للاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية، وضرورة تعزيز بعثة «إيريني الأوروبية، وفرض عقوبات على منتهكي حظر توريد الأسلحة».

وكانت فرنسا قد اتهمت تركيا في وقت سابق بانتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، مما أدى إلى توترات دبلوماسية بين باريس وأنقرة.

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