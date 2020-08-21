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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اليوم.. «مصر للطيران» تشهد أعلى معدل تشغيل منذ استئناف الحركة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:39 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
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تشهد الشركة الوطنية "مصر للطيران"، اليوم الجمعة، أعلى معدل تشغيل يومي منذ استئناف حركة الطيران الدولي في أول يوليو الماضي، حيث تسير 42 رحلة جوية ما بين رحلات مجدولة واستثنائية لنقل أكثر من 4 آلاف راكب.

ومن المقرر أن تسير "مصر للطيران"، رحلات جوية إلى وجهات "بيروت، لندن، أثينا، لارناكا، دوالا، باريس، إسطنبول، نيويورك، روما، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، جوبا، فيينا، ميونخ، بودابست، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، البحرين، أربيل، دبي، أبو ظبي، ميلانو، بغداد"، بمعدل رحلة واحدة إلى كل وجهة عدا وجهات دبي وأبوظبي وميلانو وبغداد، حيث تسير رحلتين إلى هناك.

كما تسير "مصر للطيران" أيضا 3 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلتين جويتين إلى الغردقة، ورحلة داخلية واحدة إلى الأقصر، ورحلات استثنائية إلى كل من أبها، ومسقط، وكازابلانكا، والمدينة المنورة، ورحلتين جويتين إلى جدة، بخلاف 5 رحلات شحن جوى.

وطالبت "مصر للطيران" عملاءها من المصريين والأجانب الوافدين إلى جميع مطارات جمهورية مصر العربية اعتبارًا من 1 سبتمبر القادم، بتقديم ما يفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت "مصر للطيران" أنه يُمكن لعملاء الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية مراجعة متطلبات السفر إلى مصر وغيرها من الدول حول العالم من خلال موقعها الإلكتروني www.egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 بمصر.

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