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محمد العسيري
الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بالبحيرة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:55 ص
حادث تصادم
حادث تصادم
البحيرة معوض هويدى
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لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بكسور وجروح متفرقة بجميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة ملاكي بطريق "الصلاحية - أبو حمص"، في دائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة.

وتلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق الصلاحية بدائرة مركز أبو حمص، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث والفحص وتبين حدوث تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل، وأسفر عن إصابة "أحمد إبراهيم السيد"، 15 عامًا، ومقيم بكفر المرزقة التابعة لمركز أبو حمص، بكدمات متفرقة بالجسم، ووفاة "إبراهيم السيد عثمان" 51 عامًا ومقيم بكفر المرزقة التابع لمركز أبو حمص.

وتم نقل المصاب لمستشفى المحمودية المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل الجثة لثلاجة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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