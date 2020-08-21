رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

دينا المقدم: العنف ضد الأطفال تطور لعدم الردع القانونى

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:46 ص
دينا المقدم
دينا المقدم
محمد الشريف
طباعة
علقت المحامية دينا المقدم مؤسسة مبادرة "أسرة واحدة"، على تعرض طفلين خلال الـ 48 ساعة الماضية لحادثين مروعين، الأولى لطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات تعمل خادمة قام مخدومها بحرقها بمياة مغلية وتشويهها بالكامل، والثانية لطفل لديه 14 عامًا ويعمل في أحد المخابز قام صاحب المخبز بإلقائه داخل عجانة الخبز.

وقالت إن، العنف الممارس ضد الأطفال جريمة بشعة تطور نوعها وأسلوبها وأدواتها على مدار السنوات الماضية دون رادع قانوني ومجتمعي، متسائلة من يحمي أطفالنا من القسوة والقهر والعنف الممارس ضدهم حتى داخل منازلهم؟ وكيف لا يتم مراقبة بيئة عمل الطفل؟.

وأضافت المقدم، أن إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم والاتّجار بهم وممارسة جميع أشكال العنف ضدهم وتعذيبهم هو مطلب لا نقاش فيه، حيث تشير التقديرات إلى أن مليار طفل في المرحلة العمرية 2-17 عامًا تعرّضوا لعنف بدني أو جنسي أو وجداني أو عانوا من الإهمال في العام الماضي لذلك وجب وضع استراتيجة عمل لإنهاء هذا الفعل المشين الموجع القاسي ضد الأطفال.

وأشارت الى أن المؤسسة وضعت استراتيجية تشمل عدة نقاط أهمها:

- تنفيذ وإنفاذ القوانين بمنتهى الحسم حتى على أقارب الدرجة الأولى.

- تغيير القواعد والقيم التي تتغاضى عن الانتهاك الجنسي للفتيات خاصة والأطفال عامة وتهيئة بيئات مأمونة.

- تحديد "البؤر الساخنة" للعنف في الأحياء ثم التصدّي للأسباب المحلية عبر ضبط الأمن الموجّه لحل المشكلة ودعم الأبوين ومقدّمي الرعاية وتوفير تدريب للأبوين خاصةً صغار السن والذين أنجبوا لأول مرة على سبيل المثال.

- تعزيز الدخول والأوضاع الإقتصادية والإنصاف بين الجنسين وتقديم خدمات الاستجابة.

- ضمان تمكين الأطفال المعرّضين للعنف من الحصول على رعاية طارئة فعالة وتلقّي دعم نفسي ملائم.

وذكرت أن جميع بنود السابقة سهلة التنفيذ وملحة وأن الأمر لا يتحمل الصمت أو مجرد الاعتراض والاستياء على السوشيال ميديا دون عمل.

والمحامية دينا المقدم كانت محامية الطفلة هانيا التي تعرضت للطعن من والدها وكانت كفيفة وأخذت ضده حكم سنتين.

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور يستقبل «بائع التين» ويوفر له فرصة عمل

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

التفاصيل الكاملة لغرق عوامة شهيرة في العجوزة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

الصور

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

التفاصيل الكاملة لغرق عوامة شهيرة في العجوزة

أمير مرتضى يكشف حقيقة المشاجرة بين ساسي وحازم إمام

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

نجم الساعة

مصطفى محرم: كتبت 25 حلقة من مسلسل «محمد فوزى».. وتامر حسنى أبرز المرشحين للبطولة

منوعات

بعد إصابات «الفيصلى».. تعليق أنشطة كرة القدم بالأردن 14 يومًا

الإعلان عن حكم نهائى دورى أبطال أوروبا 2020

مرتضى منصور يستقبل «بائع التين» ويوفر له فرصة عمل

دراسة تحذر من مكون كيميائي مميت في عبوات الطعام والشراب

مقالات الرأي
ماجد حبته
مستشفى الكبد المصرى
د. محمد عفيفي
مصر والبحر الأحمر
مدحت بشاى
ورود الإبداع لا تزهر فى العتمة
جمال طه
المبادرة الأمريكية للتسوية فى ليبيا
المزيد

الثقافة

سلوى بكر: «الخرباوى» قدم التصوف كبديل للعنف فى التعامل مع الدين

يسرى عبدالله: «مولانا الجوسقى» تستند على لعبة روائية

الإثنين.. عودة عرض «سينما مصر» على مسرح النافورة بالأوبرا

فى ملتقى الصاوى للكتاب.. محمد هشام: اتجه للغناء والتمثيل الفترة المقبلة