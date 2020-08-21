دينا المقدم: العنف ضد الأطفال تطور لعدم الردع القانونى

علقت المحامية دينا المقدم مؤسسة مبادرة "أسرة واحدة"، على تعرض طفلين خلال الـ 48 ساعة الماضية لحادثين مروعين، الأولى لطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات تعمل خادمة قام مخدومها بحرقها بمياة مغلية وتشويهها بالكامل، والثانية لطفل لديه 14 عامًا ويعمل في أحد المخابز قام صاحب المخبز بإلقائه داخل عجانة الخبز.وقالت إن، العنف الممارس ضد الأطفال جريمة بشعة تطور نوعها وأسلوبها وأدواتها على مدار السنوات الماضية دون رادع قانوني ومجتمعي، متسائلة من يحمي أطفالنا من القسوة والقهر والعنف الممارس ضدهم حتى داخل منازلهم؟ وكيف لا يتم مراقبة بيئة عمل الطفل؟.وأضافت المقدم، أن إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم والاتّجار بهم وممارسة جميع أشكال العنف ضدهم وتعذيبهم هو مطلب لا نقاش فيه، حيث تشير التقديرات إلى أن مليار طفل في المرحلة العمرية 2-17 عامًا تعرّضوا لعنف بدني أو جنسي أو وجداني أو عانوا من الإهمال في العام الماضي لذلك وجب وضع استراتيجة عمل لإنهاء هذا الفعل المشين الموجع القاسي ضد الأطفال.وأشارت الى أن المؤسسة وضعت استراتيجية تشمل عدة نقاط أهمها:- تنفيذ وإنفاذ القوانين بمنتهى الحسم حتى على أقارب الدرجة الأولى.- تغيير القواعد والقيم التي تتغاضى عن الانتهاك الجنسي للفتيات خاصة والأطفال عامة وتهيئة بيئات مأمونة.- تحديد "البؤر الساخنة" للعنف في الأحياء ثم التصدّي للأسباب المحلية عبر ضبط الأمن الموجّه لحل المشكلة ودعم الأبوين ومقدّمي الرعاية وتوفير تدريب للأبوين خاصةً صغار السن والذين أنجبوا لأول مرة على سبيل المثال.- تعزيز الدخول والأوضاع الإقتصادية والإنصاف بين الجنسين وتقديم خدمات الاستجابة.- ضمان تمكين الأطفال المعرّضين للعنف من الحصول على رعاية طارئة فعالة وتلقّي دعم نفسي ملائم.وذكرت أن جميع بنود السابقة سهلة التنفيذ وملحة وأن الأمر لا يتحمل الصمت أو مجرد الاعتراض والاستياء على السوشيال ميديا دون عمل.والمحامية دينا المقدم كانت محامية الطفلة هانيا التي تعرضت للطعن من والدها وكانت كفيفة وأخذت ضده حكم سنتين.