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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ضبط محاولة تهريب أقراص ترامادول وقطع حشيش بمطار القاهرة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:36 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، برئاسة طارق محمد مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول وقطع الحشيش الممنوع تعاطيها أوتداولها أو استيرادها أو تصديرها طبقًا لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية اليونانية رقم 3930 القادمة من أثينا اشتبه أحمد سيد إبراهيم مأمور اللجنة الجمركية في الراكب «أ. أ» مصري الجنسية، ويحمل 2 حقيبة كبيرة وحقيبة هاندباج نظرًا لارتباكه الشديد.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة «X-RAY»، بمعرفة عماد حمدي مأمور الفحص، وتحت إشراف سامح سيد رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود عبوات أدوية وتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على طارق محمد مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة جمركية من هاني محمود مأمور التفتيش، وأحمد عمر رئيس قسم التفتيش لتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 465 قرص من أقراص الترامادول المخدر 7 قطع حشيش مخبأة بين طيات ملابسه وكيس تبغ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 57 لسنة 2020 بالواقعة، وإحالة الراكب للنيابة المختصة للتحقيق بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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