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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يقلص الفجوة مع بايدن

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:33 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أظهرت نتائج استطلاعات جديدة لآراء الناخبين الأمريكيين زيادة شعبية دونالد ترامب وتقليص الفجوة مع منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي لا يزال يتصدر الاستطلاعات.

وحسب استطلاع رأي أجرته مسؤسة "Rasmussen Reports"، ينظر 51% من الأمريكيين بالإيجاب لعمل ترامب في منصب رئيس البلاد، مقابل 48% لا يشاركون هذا الرأي.

وتستند هذه الاستنتاجات إلى نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها المؤسسة على أساس يومي عبر الهاتف بمشاركة 500 شخص.

وكان آخر استطلاع سجل فيه ترامب نسبة دعم 51% في 3 أغسطس الجاري.

ووفقا لاستطلاع آخر أجرته المؤسسة نفسها في 12-13 و16-18 أغسطس، سد ترامب الفجوة في الشعبية مع بايدن، حيث أكد 48% من المشاركين أنهم سيصوتون لصالح ترامب فيما قال 44% إنهم يدعمون بايدن.

وقبل أسبوع عبر 49% من الناخبين عن نيتهم دعم بايدن، و43% دعم ترامب.

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