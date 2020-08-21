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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الإثنين.. عودة عرض «سينما مصر» على مسرح النافورة بالأوبرا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:32 ص
سينما مصر
سينما مصر
نضال ممدوح
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يستقبل مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية٬ في التاسعة من مساء الإثنين 24 أغسطس الجاري٬ العرض المسرحي "سينما مصر"، والعرض رؤية وإخراج الفنان خالد جلال.

ويعد العرض الأضخم فى أعداد الطلبة بالمركز، حيث يشارك فيه نحو 70 طالبًا، ويتناول تقديم رؤية حديثة لنحو 45 مشهدًا من كلاسيكيات السينما المصرية.

وينطلق العرض من المشهد الذي تصرخ فيه فاتن حمامة "نادية" في فيلم "الليلة الأخيرة" متسائلة عن هويتها ومن تكون وهل هي نادية أم فوزية؟، وهو السؤال الذي طالما طرحه العديد من المثقفين والمفكرين المصريين عن هوية مصر، وهل هي متوسطية كما ذهب ونادى الدكتور طه حسين٬ أم قبطية مصرية كما ذهب الدكتور لويس عوض٬ أم عربية كما طالب العروبيين بدءا من الخمسينيات٬ أم أنها نتاج للأبعاد الأربعة: (البعد الآسيوي٬ البعد الأفريقي٬ البعد النيلي٬ البعد المتوسطي) وتفاعل هذه الأبعاد والنظائر الجغرافية٬ كما وضحها الدكتور جمال حمدان في أعماله الفكرية المتعددة.

ويقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.

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