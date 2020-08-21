رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سكرتير مطروح يناقش ضوابط المنح الدراسية بالجامعات الخاصة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:29 ص
اجتماع سكرتير مطروح
اجتماع سكرتير مطروح
ياسمين شعيب
طباعة
عقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، اجتماعا لمناقشة ضوابط وشروط المنح الدراسية بالجامعات الخاصة بحضور أعضاء اللجنة المشكلة للمنح الجامعية بالمحافظة لوضع والإعلان عن الضوابط الخاصة بالمنح الدراسية.

تضمنت الشروط: أن يكون الطالب المتقدم للحصول على المنحة من أبناء مطروح أو حاصل على الشهادة الإعدادية والثانوية من مطروح ومن أبوين مصريين، وحاصل على نسبة 92% كحد أدنى لطلبة علمي علوم، و90% لطلبة علمي رياضيات أدبي، وأن لا يكون الطالب قد تم تنسيقه لإحدى كليات القمة بالجامعات الحكومية (طب – طب أسنان – صيدلة – علاج طبيعي – هندسة).

وأكد سكرتير عام المحافظة أنه سيتم الإعلان عن فتح باب التقديم للمنح عقب ظهور نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، مشيرًا إلى مساعي المحافظة المستمرة مع عدد من الجامعات الخاصة لتوفير منح إضافية لأبنائها وتحقيق الاستفادة لهم ولدعم ورعاية أكبر عدد من طلاب المحافظة.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمراجعة ملف المنح الدراسية بالجامعات الخاصة ووضع الضوابط والمعايير المنظمة لها مع التأكيد على مراعاة الشفافية والوقوف على مسافة واحدة من جميع الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل صاحبة فيديو الرقص المُعلقة من شعرها

11 ألف ضربة صاعقة تشعل مئات الحرائق بكاليفورنيا الأمريكية (صور)

كشف غموض سرقة فيلا محامٍ شهير بالزقازيق

غرق العوامة السياحية «جولدز جيم» بالكامل في الدقي

الصور

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

التفاصيل الكاملة لغرق عوامة شهيرة في العجوزة

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

أمير مرتضى يكشف حقيقة المشاجرة بين ساسي وحازم إمام

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

نجم الساعة

مصطفى محرم: كتبت 25 حلقة من مسلسل «محمد فوزى».. وتامر حسنى أبرز المرشحين للبطولة

منوعات

الإعلان عن حكم نهائى دورى أبطال أوروبا 2020

مرتضى منصور يستقبل «بائع التين» ويوفر له فرصة عمل

دراسة تحذر من مكون كيميائي مميت في عبوات الطعام والشراب

العلماء يعيدون اكتشاف «زبابة الفيل» الصومالية في جيبوتي

مقالات الرأي
ماجد حبته
مستشفى الكبد المصرى
د. محمد عفيفي
مصر والبحر الأحمر
مدحت بشاى
ورود الإبداع لا تزهر فى العتمة
جمال طه
المبادرة الأمريكية للتسوية فى ليبيا
المزيد

الثقافة

الإثنين.. عودة عرض «سينما مصر» على مسرح النافورة بالأوبرا

فى ملتقى الصاوى للكتاب.. محمد هشام: اتجه للغناء والتمثيل الفترة المقبلة

«الإنشاد الدينى» تحيى رأس السنة الهجرية بمسرح سيد درويش

ناصر عراق يناقش «اللوكاندة» بالمجلس الأعلى للثقافة