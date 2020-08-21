سكرتير مطروح يناقش ضوابط المنح الدراسية بالجامعات الخاصة

عقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، اجتماعا لمناقشة ضوابط وشروط المنح الدراسية بالجامعات الخاصة بحضور أعضاء اللجنة المشكلة للمنح الجامعية بالمحافظة لوضع والإعلان عن الضوابط الخاصة بالمنح الدراسية.تضمنت الشروط: أن يكون الطالب المتقدم للحصول على المنحة من أبناء مطروح أو حاصل على الشهادة الإعدادية والثانوية من مطروح ومن أبوين مصريين، وحاصل على نسبة 92% كحد أدنى لطلبة علمي علوم، و90% لطلبة علمي رياضيات أدبي، وأن لا يكون الطالب قد تم تنسيقه لإحدى كليات القمة بالجامعات الحكومية (طب – طب أسنان – صيدلة – علاج طبيعي – هندسة).وأكد سكرتير عام المحافظة أنه سيتم الإعلان عن فتح باب التقديم للمنح عقب ظهور نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، مشيرًا إلى مساعي المحافظة المستمرة مع عدد من الجامعات الخاصة لتوفير منح إضافية لأبنائها وتحقيق الاستفادة لهم ولدعم ورعاية أكبر عدد من طلاب المحافظة.جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمراجعة ملف المنح الدراسية بالجامعات الخاصة ووضع الضوابط والمعايير المنظمة لها مع التأكيد على مراعاة الشفافية والوقوف على مسافة واحدة من جميع الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.