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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسرائيل تؤيد مساعى أمريكا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:47 ص
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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أيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحرك الولايات المتحدة لإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، ودعا القوى العالمية إلى دعم واشنطن.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قدمت الولايات المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 بلدا تتهم فيها إيران بعدم الالتزام بالاتفاق المبرم في عام 2015 لتطلق من الناحية النظرية عملية تستغرق 30 يومًا قد تفضي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وقال نتنياهو في بيان: "إنني أُشيد بالولايات المتحدة لقرارها تفعيل إعادة فرض العقوبات على إيران. هذا هو القرار الصحيح".

وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي يستهدف منع طهران من تطوير أسلحة نووية، قائلة إن قيوده على الأنشطة الذرية الإيرانية غير كافية.

ولطالما قال نتنياهو إن الاتفاق بين القوى الكبرى الست وإيران معيب.

وقال نتيناهو: "على الدول التي تتسم بالمسؤولية دعم الولايات المتحدة في سعيها للتوصل إلى حل حقيقي، حل يمنع إيران من صنع أسلحة نووية" وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

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