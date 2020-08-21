رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البيت الأبيض: تواصل الجهود الأمريكية والعراقية للقضاء على تهديد داعش

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:08 ص
ترامب
ترامب
أ ش أ
طباعة
أكد البيت الأبيض نجاح الجهود المشتركة والتنسيق الوثيق بين التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة وقوات الأمن العراقية معًا في تدمير هذا التنظيم الإرهابي.

وأصدر المكتب الصحفي للبيت الأبيض، بيانًا مشتركًا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي يزور واشنطن حاليًا أكدا فيه أن الجهود مستمرة لضمان جعل داعش عاجزة على أن تشكّل تهديدًا سواء للعراق أو لأي دولة أخرى.

وشدد البيان على أن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق تقوم على الرغبة المشتركة في الأمن والازدهار وتأكيد الالتزام بالتعاون الأمني طويل الأمد لبناء القدرة العسكرية للعراق والتصدي للتهديدات للمصالح المشتركة بين الولايات المتحدة والعراق.

ولفت البيان إلى توسيع التعاون الاقتصادي والإنساني والسياسي والثقافي بين البلدين، وجاءت جائحة «كوفيد-19» لتؤكّد على أهمية العمل معًا لبناء عراق مزدهر ومستقرّ يضمن فرص العمل والخدمات للشعب العراقي ويعمل كقوّة استقرار للشرق الأوسط.

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. شقيق «أمنية» يعمل فى ورشة وأختها متزوجة عرفيًا دون السن

غرق العوامة السياحية «جولدز جيم» بالكامل في الدقي

التفاصيل الكاملة لغرق عوامة شهيرة في العجوزة

11 ألف ضربة صاعقة تشعل مئات الحرائق بكاليفورنيا الأمريكية (صور)

الصور

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

التفاصيل الكاملة لغرق عوامة شهيرة في العجوزة

مفاجأة.. شقيق «أمنية» يعمل فى ورشة وأختها متزوجة عرفيًا دون السن

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

نجم الساعة

مصطفى محرم: كتبت 25 حلقة من مسلسل «محمد فوزى».. وتامر حسنى أبرز المرشحين للبطولة

منوعات

نيمار يثير الجدل قبل نهائى دورى الأبطال

فورمولا 1.. تأجيل التغييرات فى ضبط المحركات لما بعد سباق بلجيكا

بعد إصابات «الفيصلى».. تعليق أنشطة كرة القدم بالأردن 14 يومًا

الإعلان عن حكم نهائى دورى أبطال أوروبا 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
مستشفى الكبد المصرى
د. محمد عفيفي
مصر والبحر الأحمر
مدحت بشاى
ورود الإبداع لا تزهر فى العتمة
جمال طه
المبادرة الأمريكية للتسوية فى ليبيا
المزيد

الثقافة

الليلة.. محمد الحلو ونجوم الأوبرا على مسرح النافورة

مركز طلعت حرب الثقافى يحتفل برأس السنة الهجرية.. الليلة

الليلة.. لقاء مفتوح مع سعيد شيمى بساقية الصاوى

«سحر العلوم» محاضرة ضمن فعاليات أسبوع العلوم العربى