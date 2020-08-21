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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فى ملتقى الصاوى للكتاب.. محمد هشام: اتجه للغناء والتمثيل الفترة المقبلة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:19 ص
ملتقى الصاوى للكتاب
ملتقى الصاوى للكتاب
نعمات مدحت
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قال الإعلامي واليوتيوبر محمد هشام، إن كتاب "اطمن" هو عبارة عن مجموعة مسموعة تتضمن الفيديوهات التي نشرها خلال الفترة الماضية عبر السوشيال ميديا، ويوتيوب، حيث تم تقديمها في معرض القاهرة الدولي 2020 الماضي، لافتًا إلي أنه سعيد للغاية بنجاحها عقب طرحها.

وأضاف خلال ندوة لمناقشة الكتاب ضمن فعاليات ملتقى ساقية الصاوي للكتاب في دورته العاشرة، بمشاركة 21 دار نشر، أن الرجل يحتاج أن يشعر بالأمان تجاه المرأة، فالرجل والمرأة كالملبس أحدهما للآخر، والحياة تحتاج تحمل من جانب الطرفين، ولابد أن يسمع كل منهما الآخر كلمات جميلة تهون تعب وعناء اليوم.

وتابع: أن الفيديوهات التي تم بثها خلال الفترة الماضية للمرأة والرجل وكيفية احترامهما لبعضهما البعض، وأيضًا عن جبر الخواطر الذي أوصانا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، منوهًا أن المرأة كائن رقيق يحتاج إلى كلمة جميلة تطيب خاطرها وهذا حقوق لها على الرجل.

وأشار إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيقدم للجمهور محتوى مختلف من الغناء والتمثيل والشعر الهادف الذي يخدم الشباب والمجتمع بشكل عام.

وأعلن خلال اللقاء عن تنظيم حفلة غنائية وشعرية، خلال شهر أكتوبر المقبل بمصاحبة فرقة موسيقية في ساقية الصاوي والتي ستنطلق منها سلسلة حفلات أخرى.

واختتم اللقاء بطرح عدة أسئلة من قبل جمهور الحضور حول تقديم محتوى هادف علي السوشيال ميديا، وكيفية معاملة الرجل للمرأة من خلال الفيديوهات التي بثها هشام الفترة الماضية، والجديد الذي سيقدمه خلال الفترة الماضية.

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