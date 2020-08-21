الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 34 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يسود طقس اليوم الجمعة نهارا - شبورة مائية صباحا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة - شبورة مائية صباحا طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية - طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدلة إلى مضطرب غربا وارتفاع الموج فيه من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربيةوبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 34 24الاسكندرية 30 24وادى النطرون 34 25طنطا 34 24شبين الكوم 34 24دمنهور 33 25بلطيم 31 25مطروح 29 23السلوم 32 23سيوة 37 22بورسعيد 31 26دمياط 31 25الزقازيق 34 25المنصورة 34 24الاسماعيلية 35 22السويس 35 24العريش 33 23رفح 32 23رأس سدر 36 25نخل 35 19نويبع 38 29طابا 36 27كاترين 33 19الطور 35 25شرم الشيخ 39 30الغردقة 37 29مرسى علم 37 29الفيوم 36 24بنى سويف 36 24المنيا 36 24أسيوط 37 24سوهاج 38 27قنا 41 27الأقصر 41 28أسوان 42 29أدفو 42 29أبوسمبل 40 27الوادى الجديد 40 28شلاتين 39 28أبو رماد 38 29حلايب 34 30رأس حدربة 33 30