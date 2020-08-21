الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 34 درجة
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:57 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يسود طقس اليوم الجمعة نهارا - شبورة مائية صباحا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة - شبورة مائية صباحا طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية - طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدلة إلى مضطرب غربا وارتفاع الموج فيه من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
الاسكندرية 30 24
وادى النطرون 34 25
طنطا 34 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 33 25
بلطيم 31 25
مطروح 29 23
السلوم 32 23
سيوة 37 22
بورسعيد 31 26
دمياط 31 25
الزقازيق 34 25
المنصورة 34 24
الاسماعيلية 35 22
السويس 35 24
العريش 33 23
رفح 32 23
رأس سدر 36 25
نخل 35 19
نويبع 38 29
طابا 36 27
كاترين 33 19
الطور 35 25
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 37 29
مرسى علم 37 29
الفيوم 36 24
بنى سويف 36 24
المنيا 36 24
أسيوط 37 24
سوهاج 38 27
قنا 41 27
الأقصر 41 28
أسوان 42 29
أدفو 42 29
أبوسمبل 40 27
الوادى الجديد 40 28
شلاتين 39 28
أبو رماد 38 29
حلايب 34 30
رأس حدربة 33 30
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدلة إلى مضطرب غربا وارتفاع الموج فيه من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
الاسكندرية 30 24
وادى النطرون 34 25
طنطا 34 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 33 25
بلطيم 31 25
مطروح 29 23
السلوم 32 23
سيوة 37 22
بورسعيد 31 26
دمياط 31 25
الزقازيق 34 25
المنصورة 34 24
الاسماعيلية 35 22
السويس 35 24
العريش 33 23
رفح 32 23
رأس سدر 36 25
نخل 35 19
نويبع 38 29
طابا 36 27
كاترين 33 19
الطور 35 25
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 37 29
مرسى علم 37 29
الفيوم 36 24
بنى سويف 36 24
المنيا 36 24
أسيوط 37 24
سوهاج 38 27
قنا 41 27
الأقصر 41 28
أسوان 42 29
أدفو 42 29
أبوسمبل 40 27
الوادى الجديد 40 28
شلاتين 39 28
أبو رماد 38 29
حلايب 34 30
رأس حدربة 33 30