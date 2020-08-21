اليوم.. انطلاق انتخابات نقابة أطباء الأسنان بالمنوفية

ينطلق صباح اليوم الجمعة بمحافظة المنوفية ماراثون انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، والتي تتم على 5 مقاعد، وكان قد تم تأجيلها لأكثر من مرة بسبب فيروس كورونا المستجد.ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة أطباء الأسنان بمحافظة المنوفية 2000 عضو لهم حق التصويت فى المارثون الانتخابى، والذي سوف يقام لاختيار المرشحين للمقاعد وهم النقيب وعضو تحت السن، وسط اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.ويتنافس على مقعد نقيب أطباء الأسنان كل من الدكتور أحمد عبد العظيم علام، القائم بأعمال نقيب أطباء الأسنان وأمين عام اتحاد المهن الطبية بالمحافظة، والدكتور مبروك سليمان، المدير السابق لإدارة طب الأسنان بمديرية الصحة، وعلى مقاعد العضوية فوق السن والتي تم حسمها بالتذكية، وكذلك الدكتور محمد أبو شادى، ويتنافس تحت السن كل من الدكتور طارق أبو النصر والدكتور أحمد الفرماوى.