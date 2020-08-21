«الإنشاد الدينى» تحيى رأس السنة الهجرية بمسرح سيد درويش

يستقبل مسرح سيد درويش ــ أوبرا الأسكندرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الجمعة٬ أمسية روحانية٬ تحييها فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام.يتضمن البرنامج باقة متنوعة من الأعمال الدينية والأناشيد والابتهالات التي وضعها كبار الملحنين منها: إلى رحاب يثرب، اللهم صلي علي المحبوب٬ سيدنا النبي محلاه، اتعلمى يا دنيا٬ عليك سلام الله - لأجل النبي٬ صلوا٬ سلام الله يا طه، أسماء الله الحسنى٬ النبي الغالي٬ يا طيبة٬ طلع البدر علينا.يشار إلي أن فرقة الإنشاد الديني أسسها الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة عام 1972 وبدأت أولي حفلاتها بقيادته عام 1973 وكان الهدف منها الحفاظ علي التراث الغنائي الديني، تخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية.