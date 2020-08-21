بائع التين: «أنا بايت فى الزمالك وهشتغل من بكرة»

استقبل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بائع التين الشوكي "عزت الزاهي"، والذي أحدث حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي لتعرضه للإهانة من قبل إحدى مواظفات الحي بمنطقة التجمع الخامس.بدوره، قال عزت الزاهي، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه لم يتوقع أن يلبي طلبه، قائلًا: "أنا بايت في النادي وهشتغل من بكرة ودي نعم من الله عليا".واستجاب رئيس نادي الزمالك لرغبة بائع التين وقابله، بعدما أعلن الأخير رغبته في ذلك، طالبًا منه أن يمنحه وظيفة داخل أسوار القلعة البيضاء.