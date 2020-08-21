ترامب: علاقتى مع كيم جيدة وهذا ليس سلبيًا

جدد الرئيس الأمريكي تأكيده على أن العلاقات بينه وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون «جيدة»، موجهًا انتقادات إلى الديمقراطيين.وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس»، قال ترامب لناخبيه في ولاية بنسلفانيا: «لدي علاقة جيدة معه.. إنهم (الديمقراطيون) يقولون إن ذلك أمر فظيع، لكنني لا أرى شيئًا سلبيًا فيه».واعتبر أنه لو بقي الديمقراطيون في السلطة لبدؤوا حربًا ضد كوريا الشمالية، وأضاف: «كنا سنخسر ما بين 25 و30 مليونا نسمة.. يعيش في سيئول 30 مليون شخص وتقع قرب خط النيران».وقبل أيام وصف ترامب الزعيم الكوري إلى جانب الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والصيني شي جي جين بينج بـ«لاعبي شطرنج عالميين».وكان الرئيس الأمريكي أجرى 3 لقاءات مع كيم غير أن اجتماعاته لم تسفر عن تقدم ملموس في قضية جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة منزوعة السلاح.