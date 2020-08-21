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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة المغربية: 1325 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:24 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 1325 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 47638 حالة في المغرب منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية بالتحاليل المختبرية، بلغ 1644767 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 775 حالة، كما تم تسجيل 1230 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 32806 حالات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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