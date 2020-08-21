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محمد العسيري
الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

19 إصابة بكورونا فى موريتانيا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:57 ص
كورونا فى موريتانيا
كورونا فى موريتانيا
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل تسعة عشر إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل اجمالي الاصابات في البلاد الى 6848 اصابة مؤكدة.

وأكد بيان، للوزارة بثتها الإذاعة الموريتانية انه وبعد اجراء 256 فحصًا تم تسجيل 19 اصابة مؤكدة بالفيروس وتسجيل 29 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات التعافي الى 6123 شخصًا والوفيات 158 حالة.

يشار إلى أن، فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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