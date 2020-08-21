19 إصابة بكورونا فى موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل تسعة عشر إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل اجمالي الاصابات في البلاد الى 6848 اصابة مؤكدة.وأكد بيان، للوزارة بثتها الإذاعة الموريتانية انه وبعد اجراء 256 فحصًا تم تسجيل 19 اصابة مؤكدة بالفيروس وتسجيل 29 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات التعافي الى 6123 شخصًا والوفيات 158 حالة.يشار إلى أن، فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.