رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تحقق في مقاومة تشكيل عصابي الشرطة بأسيوط

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:58 م
تشكيل عصابي
تشكيل عصابي
حسام محفوظ
طباعة
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة مقاومة تشكيل عصابي خطير للاتجارِ بالمخدِّرات رجال الشرطة، خلال ضبطهم بمحافظة أسيوط.

كانت تحريات وحدة مباحث القوصية، شمال أسيوط، أسفرت عن تأسيس عناصر إجرامية خطيرة تشكيلًا عصابيًّا للاتجار بالمواد المخدرة من بينهم محكوم عليهم بأحكام مشددة في قضايا (اتجار بالمخدرات) و(قتل)، وحيازتهم أسلحة نارية لتأمين نشاطهم الإجرامي، فأذنت النيابة العامة بضبطهم وتفتيش مساكنهم وملحقاتها.

ونفاذًا لذلك انتقلت قوة من الشرطة حيث مسكنُهم، وما إن اقتربوا منه حتى أمطرهم المتهمون بوابل من الأعيرة النارية التي أصابت مجندًا بالشرطة وإحدى المدرعات، ثم لاذوا بالفرار داخل الزراعات تحت غطاء من الأعيرة النارية التي بادلتهم الشرطة إطلاقها للسيطرة عليهم، حتى تمكنت من ضبط أحدهم محرزًا بندقية آلية وثلاث خزائن لها وكمية من ذخائرها، بينما توفي اثنان خلال تبادل الأعيرة النارية، وكانت بحوزة كلٍّ منهما بندقية مماثلة معمَّرة ومُعدَّة للإطلاق وكمية من الذخائر والخزائن، وفرَّ آخرون هربًا، وعثرت القوات على سيارة أحد المتهمين بها مسدس معمر وكمية من ذخائره وطلقات (خرطوش) وقنبلة يدوية.

وتبين بالفحص أن السيارة تحمل لوحات مغايرة للمصروفة لها، وأنها مُبلَّغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة ثاني أسيوط.

وناظرت النيابة جثمانَي المتهمين المتوفين وعاينت مدرعة الشرطة وما بها من تلف، واستمعت إلى شهادة مجند الشرطة المصاب الذي أكد إصابتَه بعيارٍ ناريٍّ خلال ملاحقته وسائر القوة المتهمين، ومبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية؛ وجار استكمال التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة»: تسجيل 111 إصابة جديدة بكورونا.. و15 حالة وفاة

النيابة العامة تكشف تفاصيل تعذيب الطفلة أمنية

التفاصيل الكاملة لغرق عوامة شهيرة في العجوزة

كشف غموض سرقة فيلا محامٍ شهير بالزقازيق

الصور

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

التفاصيل الكاملة لغرق عوامة شهيرة في العجوزة

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

أمير مرتضى يكشف حقيقة المشاجرة بين ساسي وحازم إمام

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

نجم الساعة

مصطفى محرم: كتبت 25 حلقة من مسلسل «محمد فوزى».. وتامر حسنى أبرز المرشحين للبطولة

منوعات

الإعلان عن حكم نهائى دورى أبطال أوروبا 2020

مرتضى منصور يستقبل «بائع التين» ويوفر له فرصة عمل

دراسة تحذر من مكون كيميائي مميت في عبوات الطعام والشراب

العلماء يعيدون اكتشاف «زبابة الفيل» الصومالية في جيبوتي

مقالات الرأي
ماجد حبته
مستشفى الكبد المصرى
د. محمد عفيفي
مصر والبحر الأحمر
مدحت بشاى
ورود الإبداع لا تزهر فى العتمة
جمال طه
المبادرة الأمريكية للتسوية فى ليبيا
المزيد

الثقافة

الإثنين.. عودة عرض «سينما مصر» على مسرح النافورة بالأوبرا

فى ملتقى الصاوى للكتاب.. محمد هشام: اتجه للغناء والتمثيل الفترة المقبلة

«الإنشاد الدينى» تحيى رأس السنة الهجرية بمسرح سيد درويش

ناصر عراق يناقش «اللوكاندة» بالمجلس الأعلى للثقافة