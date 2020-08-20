السودان يؤكد اهتمام «إيجاد» بمعالجة آثار كورونا على الشرائح الضعيفة

أكد رئيس الوزراء السوداني، رئيس منظمة إيجاد، الدكتور عبدالله حمدوك، تركيز صندوق طوارئ المنظمة على الاهتمام بالشرائح الضعيفة في بلدانها، خاصة لمعالجة آثار فيروس كورونا المستجد على الفقراء واللاجئين والنازحين.وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء الخميس، أن حمدوك شارك في الاجتماع الثالث لدول الاتحاد الإفريقي، لمناقشة أثر جائحة كورونا على دول القارة، والذي عقد عن بعد، برئاسة سيريل رامفوزا، رئيس جنوب إفريقيا.وأشاد حمدوك، بروح التعاون والتكاتف بين الدول الإفريقية في هذه المعركة ضد فيروس كورونا وآثاره المدمرة على الإنسانية، منوها بالترتيبات التنسيقية المشتركة التي قامت بها دول مجموعة الإيجاد، ونتجت عنها خطة موحدة ومتكاملة تعمل على الاستجابة المشتركة ومراقبة تدفقات السلع وحركة المواطنين وتبادل المعلومات.وأكد الاجتماع الحاجة للاستمرار في استقطاب الدعم الدولي للمنصة الإفريقية، والتركيز على تطوير الهيكل القاري لضمان تدفق العقاقير بسلاسة لمواطني القارة.