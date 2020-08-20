مرتضى منصور يستقبل «بائع التين» ويوفر له فرصة عمل

استقبل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، اليوم، بائع التين الشوكي الذي تعدت عليه موظفة بمدينة مصر الجديدة بالضرب.واستجاب مرتضى منصور لنداء بائع التين، الذي طلب خلال مداخلة هاتفية على القناة «الأولى» مع الإعلامي وائل الابراشي، الحصول على فرصة عمل داخل نادي الزمالك.وقال مرتضى، في فيديو أذاعته قناة نادي الزمالك رفقة بائع التين: «هوفرلك فرصة عمل داخل الزمالك.. وأترك لك حرية الاختيار إما أن نشتري لك عربة تين وتقوم ببيعه داخل النادي أو نخصص لك منفذا لبيع ما شئت».وأنهى رئيس الزمالك حديثه مؤكدًا له أن بابه مفتوح لجميع المصريين دائمًا.