«الفتاة الطائرة».. «الدستور» تكشف سر الراقصة المعلقة في الهواء (فيديو)





أثارت فتاة تدعى مي جمال الزيني، جدلا واسعا خلال الساعات الأخيرة، بعد أن ظهر مقطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي ترقص فيه معلقة من شعرها، وتساءل المتابعون عن كيفية صناعة هذه الخدعة.وكشفت الأجهزة الأمنية، أنها تعمل بفرقة استعراضية الخاصة بجدها لوالدتها المقيم بمحافظة الدقهلية، وعمرها 19 سنة، ومقيمة بكفر الشيخ.وقالت الفتاة، إنها مدربة على تلك الاستعراضات وتقوم بممارستها منذ سنوات، كما قرر جدها بأنها تعمل معه منذ عدة سنوات وأنها معتادة على القيام بتلك الاستعراضات فى الأفراح ومن المحتمل أن يكون ذلك المقطع الذى تم تداوله مصور بأحد الأفراح بكفرالشيخ.«الدستور» تواصلت مع مصطفى برجاوي، خبير الخدع البصرية، والذي قال إنها ليست خدعة بصرية، وليست هناك أي أشياء خفية مستخدمة، مشيرا إلى أن الأمر فقط يعتمد على التدريب الطويل، وطريقة ربطة الشعر، وتعليقه بـ«جنش» ثم حبل، وهي طريقة خطرة لغير المدربين، ولكن بالنسبة لها فهي مدربة جيدا على هذا الأمر.وأوضح أن هذا العرض تنفذه فرقة «Cirque du Soleil» وليس جديد، ويعتمد بالأساس على التدريب الجيد.