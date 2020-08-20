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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الإحصاء: 39.5% تراجعًا في واردات مصر من النفط السعودي

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:36 م
النفط
النفط
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن واردات مصر من النفط السعودى سجلت تراجعًا بنسبة 39.5% خلال عام، بعد أن هبطت إلى حدود 1.079 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2020، مقابل 1.78 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.

وأضاف جهاز الإحصاء أن إجمالى واردات مصر من المملكة السعودية انخفضت لـ1.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومايو 2020، مقابل 2.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، بنسبة 36.4%.

يشار إلى أن واردات مصر من إجمالي دول العالم قد تراجعت لـ26.1 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من 2020، مقابل 34 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت نسبته 23.1%.

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