الإحصاء: 39.5% تراجعًا في واردات مصر من النفط السعودي

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن واردات مصر من النفط السعودى سجلت تراجعًا بنسبة 39.5% خلال عام، بعد أن هبطت إلى حدود 1.079 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2020، مقابل 1.78 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.وأضاف جهاز الإحصاء أن إجمالى واردات مصر من المملكة السعودية انخفضت لـ1.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومايو 2020، مقابل 2.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، بنسبة 36.4%.يشار إلى أن واردات مصر من إجمالي دول العالم قد تراجعت لـ26.1 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من 2020، مقابل 34 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت نسبته 23.1%.