داليا البحيري تكشف تطورات حالة زوجها بعد شفائه من كورونا

كشفت الفنانة داليا البحيري، تطورات حالة زوجها رجل الأعمال حسن سامي، بعد شفائه من فيروس كورونا، مؤكدة أنها الآن بصحة أفضل حاليًا بعد تعافيه من كورونا، لكنه ما زال يأخذ أدوية سيولة.وكشفت، خلال حوارها مع برنامج «أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجي علي، المذاع عبر «نجوم إف إم»، عن أكثر الصفات التي جذبتها إليه رغم قرارها بعدم الزواج مرة أخرى، قائلة: «جذبني له شخصيته وهو على سجيته، كنت أخذت قرار قبل أن أقابله أنني لن أتزوج مرة ثانية وأعيش من أجل ابنتي، لكن تقابلنا بالصدفة وأكثر حاجة أحببتها فيه إنه بيحب أولاده جدا ومهتم بتفاصيل حياتهم وأب حنين مع ابنتي، وهو شخص بيحب الحياة ولا يحب النكد، وفيه جزء كبير بالطبع من الرجال لديهم ازدواجية، وإحنا كمجتمع أصبح لدينا هذه الازدواجية ونكيل بمكيالين».