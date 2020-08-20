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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع شاب في حادث تصادم بالبدرشين

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:17 م
حادث تصادم بالبدرشين
حادث تصادم بالبدرشين
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لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته في حادث تصادم دراجتين، إحداهما نارية "موتوسيكل"، والأخرى بخارية "تروسيكل"، بقرية المرازيق بدائرة قسم شرطة البدرشين، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقوا إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفى بقرية المرازيق بدائرة قسم البدرشين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وتبين أنه أثناء سير دراجة نارية "موتوسيكل" قيادة "عمر م ع ا"، 20 سنة؛ مقيم بقرية أبو رجوان القبلي بدائرة القسم؛ اصطدمت به دراجة بخارية "تروسيكل"، مما نتج عنه مصرعه متأثرا بإصابته؛ وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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