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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

قبل لقاء القمة.. وزراء مصر يشجعون الأهلى أم الزمالك؟

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:06 ص
الأهلى والزمالك
الأهلى والزمالك
سمر عبدالله
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ساعات قليلة وتنطلق مباراة القمة 120 بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، ضمن الجولة 21 من مسابقة الدوري، ويتابع مباريات القمة ملايين من مشجعي الناديين، حيث تحظى مباريات القمة باهتمام بالغ.

وفي الساعات القليلة الماضية، انتشرت صورة للوزراء المصريين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهم يلعبون كرة القدم، حيث أحرز رئيس الوزراء هدفًا، ليتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن انتماءات الوزراء المصريين، من منهم ينتمي للأهلي ومن منهم ينتمي للزمالك؟.

مصطفى مدبولي

يشجع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي النادي الأهلي، رغم أنه كان لاعبا في فريق يد الزمالك، حيث كان يدربه رئيس النادي الأسبق الدكتور كمال درويش، الذي أكد في تصريحات لـ"الدستور" أن مدبولي كان ملتزما بالمران حتى أصبح معيدًا فقرر الاعتزال.

أشرف صبحي

وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، قال في أحد المؤتمرات الصحفية، ردًا على سؤال أحد طلاب جامعة عين شمس "إنت أهلاوي ولا زملكاوي؟"، قائلا: "أنا لعبت ودربت في نادي الزمالك، والوطنية بتقول لازم يرجع الأهلى والزمالك زي زمان، وأنا بشجع ليفربول ومو صلاح".

نبيلة مكرم

في أكثر من لقاء أكدت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، أنها لا تعلم عن الكرة شيئا، ولا حتى عن قواعدها، مؤكدة أنها تهتم وتميل أكثر لكرة السلة.

طارق شوقي

في لقاء صحفي مع الكابتن محمود الخطيب، أكد الدكتور طارق شوقي أنه يشجع النادي الأهلي، قائلًا: "النادي الأهلي بيتي".

أما باقي الوزراء في الحكومة فلم يصرحوا بتشجيعهم لأي فريق عن الآخر، في أي لقاء تليفزيوني أو صحفي أو حتى مناسبة أخرى.

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