قبل لقاء القمة.. وزراء مصر يشجعون الأهلى أم الزمالك؟

مصطفى مدبولي

أشرف صبحي

نبيلة مكرم

طارق شوقي

ساعات قليلة وتنطلق مباراة القمة 120 بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، ضمن الجولة 21 من مسابقة الدوري، ويتابع مباريات القمة ملايين من مشجعي الناديين، حيث تحظى مباريات القمة باهتمام بالغ.وفي الساعات القليلة الماضية، انتشرت صورة للوزراء المصريين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهم يلعبون كرة القدم، حيث أحرز رئيس الوزراء هدفًا، ليتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن انتماءات الوزراء المصريين، من منهم ينتمي للأهلي ومن منهم ينتمي للزمالك؟.يشجع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي النادي الأهلي، رغم أنه كان لاعبا في فريق يد الزمالك، حيث كان يدربه رئيس النادي الأسبق الدكتور كمال درويش، الذي أكد في تصريحات لـ"الدستور" أن مدبولي كان ملتزما بالمران حتى أصبح معيدًا فقرر الاعتزال.وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، قال في أحد المؤتمرات الصحفية، ردًا على سؤال أحد طلاب جامعة عين شمس "إنت أهلاوي ولا زملكاوي؟"، قائلا: "أنا لعبت ودربت في نادي الزمالك، والوطنية بتقول لازم يرجع الأهلى والزمالك زي زمان، وأنا بشجع ليفربول ومو صلاح".في أكثر من لقاء أكدت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، أنها لا تعلم عن الكرة شيئا، ولا حتى عن قواعدها، مؤكدة أنها تهتم وتميل أكثر لكرة السلة.في لقاء صحفي مع الكابتن محمود الخطيب، أكد الدكتور طارق شوقي أنه يشجع النادي الأهلي، قائلًا: "النادي الأهلي بيتي".أما باقي الوزراء في الحكومة فلم يصرحوا بتشجيعهم لأي فريق عن الآخر، في أي لقاء تليفزيوني أو صحفي أو حتى مناسبة أخرى.