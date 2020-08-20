إخماد حريق داخل ورشة أخشاب بالمعادى

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل ورشة أخشاب بشارع المهندس بمنطقة عرب المعادى.وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق ورشة أخشاب فى منطقة عرب المعادى، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات.