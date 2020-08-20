إخماد حريق داخل ورشة أخشاب بالمعادى

إخماد حريق داخل ورشة أخشاب بالمعادى
الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:10 م
هدير مصطفيطباعة
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل ورشة أخشاب بشارع المهندس بمنطقة عرب المعادى.
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق ورشة أخشاب فى منطقة عرب المعادى، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات.
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق ورشة أخشاب فى منطقة عرب المعادى، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات.