أحمد سعد يعلن خطبته من عارضة الأزياء علياء بسيوني

أعلن المطرب أحمد سعد، عن خطوبته من عارضة الأزياء علياء بسيوني، بالتزامن مع احتفاله بذكرى عيد ميلاده.ونشر سعد، صورة له برفقة خطيبته، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهما يرتديان دبل الخطوبة، معلقا عليها: "النهاردة عيد ميلادي وخطوبتي عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ.. عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي حد فهم قصدي إيه؟".واحتفل أحمد سعد، بعيد ميلاد حبيبته في منزله في التجمع الخامس خلال الأيام الماضية في حفل راقص، حيث كشفت اللقطات عن وجود الفنان عمر كمال الذي غنى أغنيته الشهيرة "بنت الجيران"، كما ظهرت بجواره راقصة ترقص على أنغام الموسيقى، وسط حضور أصدقاء خطيبة الفنان المصري.