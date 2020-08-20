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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نقابة العاملين بالزراعة تطالب بصرف العلاوات الـ5 للمتخارجين بـ«استصلاح الأراضي»

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:25 م
استصلاح الأراضي
استصلاح الأراضي
دعاء جابر
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تقدمت النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري برئاسة محمد سالم مراد، بمذكرة للشركة العامة لاستصلاح الأراضي، تطالبها بتقديم الأوراق المطلوبة لصرف العلاوات الخمسة للمتخارجين للتقاعد من العاملين بالشركة، في غضون 10 أيام، حتى يتسنى لهم صرف قيمة هذه العلاوات الخمس، لمواجهة أعباء المعيشة، ولتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم ولذويهم.

وأوضحت النقابة في مذكرتها، أنها خاطبت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن حرمان جميع للمتخارجين للتقاعد من العاملين بالشركة، من استحقاق صرف العلاوات الخمسة، حيث قامت الوزير بمخاطبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بخصوص هذا الأمر، وتم إرسال لجنة من الهيئة للنقابة، وبدورها طلبت الهيئة تقديم عدد من الأوراق هي:

1- صورة القرارات الخاصة بالعلاوات من عام 2006 وحتى 2015.

2- صورة كشف المرتبات عن أعوام 2006 حتى 2015.

3- صورة استمارات س2 المقدمة لمكتب التأمينات في يناير ويوليو من عام 2006 حتى 2015.

4- صورة تسوية كسب العمل من عام 2006 وحتى 2015.

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