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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

إيهاب يونس: النبي استعان بدليل غير مسلم أثناء هجرته من مكة للمدينة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:35 م
إيهاب يونس
إيهاب يونس
سناء إسماعيل
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قال المنشد الديني إيهاب يونس، إن الهجرة النبوية لها دروس كثيرة يجب أن يعيها المسلمون، مشيرًا إلى أنه كان مخططًا لها، حيث أوصى النبي محمد، عليه الصلاة والسلام، علي بن أبي طالب، بأن يرد الودائع إلى أهلها وأن ينام في فراشه.

وأضاف «يونس»، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «كل يوم» الذي يعرض عبر شاشة «ON»، أن النبي كان يسير بدليل، وهو عبدالله بن أريقط، ولم يكن مسلمًا، وهو ما يؤكد على أهمية الاسترشاد بالأدلة: «كان من الممكن أن يرسل الله جبريل إلى النبي لكي يساعده على الحركة، لكنه أرادنا أن نتعلم من النبي أهمية الاسترشاد بالأدلة، وألا يدّعي بأنه لديه العلم كله».

وتابع أن صعود غار حراء لم يكن يقل عن 6 ساعات، وكان دخوله من طريق الزحف، وذلك في إشارة إلى التضحيات الجسام التي قدمها النبي وأصحابه في نشر الدين الإسلامي.

وأردف أن الوثوق من أن الله معنا، من أبرز وأهم دروس الهجرة النبوية الشريفة: "لو وضعت يقينك في الله، ستجده معك في كل ما تفعل".

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