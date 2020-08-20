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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة محامية بالمنوفية للتأديب لتعديها على زميلها في المحكمة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:38 م
نقابة المحامين
نقابة المحامين
ولاء القاضى
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أحالت نقابة المحامين بالمنوفية المحامية بشوات حماد، إلى مجلس تأديب، كما تم منعها من دخول غرفة المحاماة بالنقابة بمُحكمة تلا؛ لقيامها بالاعتداء على زمَيلها المحامي محمد محمد الحصري، أثناء انعقاد إحدى جلسات محكمة الأسرة بتلا.

وأعلن خالد راشد، نقيب المحامين في المنوفية، أن مجلس النقابة لا يملك قرار اتخاذ عقاب مناسب، لكنها استعملت أقصى ما يمكن، وأحالت المحامية إلى مجلس تأديب كونها خالفت القوانين والقواعد المنظمة العلاقة بين المحامين التي تتميز بالإخوة والاحترام المتبادل بين جميع منسوبي النقابة.

وأوضحت النقابة، في قرارها، أن الشاكي قدم صورة لجلسة الدعوى حملت رقم 182 لسنة 2020 والذي أثبت فيها رئيس المحكمة، قيام المشكو في حقها بالاعتداء على الشاكي بالضرب بسبب أداء العمل، ولما كان ما قامت به المشكو في حقها يعد خروجا عن مقتضيات الواجب وخرق كل القواعد فيما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة، فيما لين الزملاء المحامين ويعد فوق ذلك جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، فضلا عن إهانة المحاماة والمحامين بفعل لا يليق على جميع المستويات.

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