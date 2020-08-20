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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وكيل «تموين البحيرة» يكشف عقوبة مخالفات أوزان رغيف الخبز

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:07 م
مخالفات أوزان رغيف
مخالفات أوزان رغيف الخبز
سناء إسماعيل
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قال كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وجه جميع العاملين بالمديرية بالإشراف الكامل على المخابز للتأكد من جودة الرغيف ومواصفاته.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "ترك المخابز بلا رقابة سيجعل صاحب المخبز يتلاعب في الأوزان"، لافتا إلى أن الناس اليوم شعرت بتحسن في الرغيف.

وأوضح راشد، أنه يجب إعلام أصحاب المخابز بالعقوبات كاملة لكل المخالفين في إنتاج رغيف الخبر طبقا للأوزان والمواصفات، قائلا إن الشريحة الأولى للمخالفة في 9 جرامات 1090 جنيها غرامة، أما الشريحة الثانية من 10 إلى 19 جراما تبلغ الغرامة 4632 جنيها، والتي كانت في المنظومة القديمة 500 جنيه، والشريحة الثالثة عقوبتها تصل إلى 10 آلاف و540 جنيها، بالإضافة إلى غلق شهر وفي حالة التكرار خلال شهرين تتم مضاعفة العقوبة، والشريحة الرابعة غرامة 16955 جنيها بالإضافة إلى غلق 3 شهور، وفي حال تكرار المخالفة تتم المضاعفة.

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