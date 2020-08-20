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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إخلاء سبيل صاحبة فيديو الرقص المُعلقة من شعرها

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:11 م
الرقص المُعلقة من
الرقص المُعلقة من شعرها
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قررت جهات التحقيق المختصة، إخلاء سبيل صاحبة الفيديو الذي أظهرها أثناء أداء فقرة استعراضية بأحد الأفراح وهي معلقة من شعرها بضمان محل إقامتها، وكذلك جدها بكفالة 1000 جنيه، في اتهامها بإقامة عروض دون الحصول على تصريح من نقابة المهن الموسيقية.

وكانت قد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة تؤدى فقرة استعراضية بأحد الأفراح وتظهر وهى معلقة من شعرها بسقف المكان المقام به الفرح "خيمة".

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد شخصية الفتاة، وتبين أنها (تعمل بالفرقة الاستعراضية الخاصة بجدها لوالدتها المقيم بمحافظة الدقهلية- وعمرها 19 سنة – ومقيمة بكفر الشيخ).

وباستدعائها قررت أنها مدربة على هذه الاستعراضات وتقوم بممارستها منذ سنوات.

وأقر جدها بأنها تعمل معه منذ عدة سنوات، وأنها معتادة على القيام بتلك الاستعراضات فى الأفراح، ومن المحتمل أن يكون ذلك المقطع الذي تم تداوله مصورا بأحد الأفراح بكفر الشيخ منذ عام تقريبًا، وأنهما لا يحملان تراخيص أو تصاريح من الجهات المختصة لمزاولة تلك المهنة؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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