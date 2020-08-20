أسقف طما ينعى نجل سكرتير البابا تواضروس

نعى الأنبا إسحق، أسقف طما وتوابعها، نجل القمص أنجيلوس إسحق، السكرتير السابق للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.وتقدم الأنبا إسحق بخالص العزاء للقمّص أنجليوس إسحق، سكرتير البابا السابق، في انتقال ابنه الشماس كيرلس، ويلتمس عزاءً سمائيًا لجميع أفراد الأسرة، طالبًا لنفسه النياح والراحة النصيب والمُيراث مع جميع المقدسين.كما قدم كل من مجمع كهنة طما والشمامسة والمكرسات والخدام والخادمات وأعضاء مجالس الكنائس وكل شعب الإيبارشية العزاء للقمص في رحيل نجله.