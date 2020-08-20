التهامي يُشعل مسرح مكتبة الإسكندرية بمديح الرسول (صور)

أحيا المنشد محمود التهامي، حفلًا أقيم، مساء الخميس، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الثامن عشر.وأنشد التهامي، خلال الحفل، باقة من المدائح النبوية والإنشاد الذي تفاعل معها جمهور الحفل، مع التزام الجميع بالمسافات المتباينة بين المقاعد وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.والتهامي هو نقيب المنشدين في مصر، وهو نجل المدّاح والمنشد ياسين التهامي، وقد قام بإحياء عدد من الحفلات الناجحة في مصر والعالم العربي.