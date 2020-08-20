السياحة: استئناف العمل بالأنشطة السياحية في سبتمبر

قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة، إنه سيتم فتح المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية بشروط وإجراءات احترازية، وبطاقة 50% من قدرتها الاستيعابية، وذلك بداية من شهر سبتمبر.وأضافت "شلبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، أن تخفيض أعداد الزائرين للمناطق السياحية من ضمن الإجراءات الاحترازية.وأشارت "نائب وزير السياحة"، إلى أن الوزارة تتأكد من جاهزية الفنادق لاستقبال السائحين بجميع المحافظات، مفيدة بأن كل الأنشطة السياحية سيتم استئناف العمل بها بداية من شهر سبتمبر.