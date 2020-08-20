انتشال جثة شاب بشاطئ أبو يوسف في الإسكندرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، بالتعاون مع مسئولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، من انتشال جثة شاب من محافظة المنوفية، لقي مصرعه غرقا عقب نزوله مياه البحر بشاطئ أبو يوسف المغلق، كما تمكنوا من إنقاذ والده الذي نزل للمياه في محاولة لإنقاذ نجله بسبب ارتفاع الأمواج.وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، بورود بلاغ من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، بوجود حالة غرق بشاطئ أبو يوسف.وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتبين غرق أحمد عبدالحليم حسين، 19 سنة، مقيم بشبين الكوم محافظة المنوفية، وتم انتشال جثمانه، وإنقاذ والده بواسطة مشرفي الشواطئ بتلك المنطقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تمهيدا لإنهاء الإجراءات الخاصة بتسليمه لذويه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.