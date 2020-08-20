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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

النيابة تستأنف على إخلاء سبيل 3 أطلقوا النار احتفالا بفوز مرشح الشيوخ

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:00 م
إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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أمر المستشار حسن أباظة، رئيس نيابة برج العرب غرب الإسكندرية، بالاستئناف على قرار قاضى التجديدات الصادر بإخلاء سبيل كل من "ع. خ. ز" شيخ حكومي، وشقيقه "ك. خ. ز" و"ر. س. ج" عمدة، بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، بعد اتهامهم بتعطيل الطريق العام وإطلاق نار من أسلحة نارية أثناء احتفالهم بفوز أحد مرشحي مجلس الشيوخ.

كما أفرجت النيابة عن عدد آخر من المضبوطين، على ذمة التحقيق في المحضر رقم 811 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ.

كان قسم شرطة برج العرب تلقى إخطارا يفيد بقيام عدد من الأشخاص يطلقون الأعيرة النارية في الطريق العام بسيدى كرير بالطريق الساحل الشمالي بنطاق دائرة القسم.

وتبين من تحريات ضباط قسم شرطة برج العرب قيام كل من "ع. خ. ز"، شيخ بلد حكومي، وشقيقه "ك. خ. ز" مزارع و" ر. س. ج" عمدة بلد بإطلاق ناري من أسلحة نارية ابتهاجًا بفوز أحد أعضاء مجلس الشيوخ بمنطقة غرب كنوع من التعبير عن فرحتهم.

وأضافوا فى التحقيقات أن الأسلحة المستخدمة في الواقعة أسلحة مرخصة، وأطلقنا النار تعبيرا عن الفرح بفوز أحد أبناء غرب الإسكندرية في مجلس الشيوخ وتم إلقاء القبض عليهم.

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