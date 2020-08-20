أجهزة الأمن تستمع لأقوال ركاب أتوبيس الموت بطريق الكريمات

وأمين شرطة وسائق توك توك بطريق الكُريمات بالصف.

وأكد الركاب أنهم فوجئوا بانحراف قائد الأتوبيس الذى يستقلّونه على الطريق وحدوث حالة من الارتباك، ثم اصطدامه بالضحايا، كما تسبب الحادث في إصابة عدد من الركاب بإصابات طفيفة.البداية كانت بورود بلاغ الى الأجهزة الأمنية يفيد بوقوع حادث مروري بطريق الكريمات بالصف وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أنه خلال مرور الرائد كريم محروس وبصحبته قوة أمنية توقف لفحص قائد توك توك متوقف بجانب الطريق وخلال عملية الفحص اصطدم بهم أتوبيس محمل بالركاب ما أسفر عن مصرع الضابط وأمين شرطة إبراهيم شعبان وسائق التوك توك سعيد محمود وتم ضبط قائد الأتوبيس، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.وأجرى رجال المباحث معاينة للأتوبيس الذي تسبب في الحادث، إضافة إلى معاينة التوك توك الخاص بالضحية، وتم إعداد تقرير بالحادث، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأنه خلال فحص الضابط وأمين الشرطة قائد التوك توك بعد ملاحظته التوقف بجانب الطريق، اصطدم بهم أتوبيس.وذكر قائد الأتوبيس في التحقيقات أنه حاول تفادى سيارة أمامه، فانحرف إلى جانب الطريق ليصطدم بالضابط وأمين الشرطة، ما أسفر عن مصرعهما كما لقي سائق التوك توك مصرعه، وأضاف أنه كان في طريقه لتوصيل عدد من الركاب إلى إحدى المحافظات عبر طريق الكريمات.