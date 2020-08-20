غرق العوامة السياحية «جولدز جيم» بالكامل في الدقي

غرقت العوامة السياحية جولدز جيم، مساء اليوم الخميس، بعد تسرب المياه إلى داخلها.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث، وإنقاذ العاملين بالداخل.وقال مصدر مطلع، إن المياه أغرقت الدور الأول، وتم إخلاء العوامة من زوارها والعاملين بها، وانتقلت القيادات الأمنية وضباط الإنقاذ النهرى والحماية المدنية إلى مكان الواقعة.