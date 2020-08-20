بـ«صورة على البحر».. أحمد حاتم يغازل زوجته جايدا الديب

احتفل الفنان أحمد حاتم، بنجاح فيلمه الجديد "الغسالة" بصحبة زوجته جايدا الديب، بمنطقة الساحل الشمالي.ونشر حاتم، صورة جمعته بزوجته عبر صفحته على موقع "إنستجرام" خلال رحلتهما الصيفية، وعلق عليها متغزلا بها بكلمات أغنية عمرو دياب الجديد، قائلا: "ده حبيب لو نزل على الأرض في ناس تعتزل".وحقق حاتم، المليون الـ11 بفيلمه الجديد "الغسالة"، والذي طرحه في عيد الأضحى الماضي وهو من بطولته بصحبة محمود حميدة وشيرين رضا.