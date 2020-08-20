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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف: الجماعات المتطرفة تشوه الإنجازات الكبرى بالدولة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:36 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
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هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والشعب المصرى، والأمة العربية والإسلامية، بالعام الهجرى الجديد، قائلًا: "نسأل الله العلى العظيم أن يجعله عاما للأمل وأن يعجل فيه برفع البلاء عن البلاد والعباد".

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف، بالهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية، بعدد محدود من الحضور فى ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعى وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها.

وأضاف جمعة: "ولعل من حسن الطالع أن تكون أول مناسبة دينية بعد هذا البلاء احتفالية وزارة الأوقاف برأس السنة الهجرية، وقرار لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء بإعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة يوم 28 أغسطس الجارى".

وتابع جمعة: "رحلة الهجرة رغم كل ما كان فيها كانت مفعمة بالأمل والثقة بالله، سيدنا أبو بكر الصديق كان يقول لرسول الله: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فيقول له النبى: لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما".

وأضاف وزير الأوقاف: "الجماعات المنحرفة والمتطرفة تشوه الإنجازات الكبرى وتشيع روح اليأس وكل هذا ليس من الإسلام فى شيء".

حضر الاحتفالية كل من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبًا عن رئيس الجمهورية، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف ووكيل مجلس النواب، وعبد الهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والشيخ نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث، نائبا عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة.

من ناحيتها، أعلنت دارُ الإفتاء المصريةُ أن اليومَ الخميس الموافق 20 أغسطس لعام 2020 ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام 1442 هجريًّا.

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