ماكرون: مستعدون لتقديم المساعدة اللازمة لزعيم المعارضة نافالني

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن باريس مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة لزعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني.وذكرت الخبر شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، الخميس، دون التطرق للمزيد.يُشار إلى أن نافالني نُقل مؤخرًا إلى المستشفى إثر إصابته، حسبما قالت متحدثة باسمه.