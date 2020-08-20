مصطفى بكري يكشف تفاصيل تغييرات مجالس إدارات المؤسسات الصحفية (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري إن المعلومات المتاحة لديه تؤكد أن الأسبوع المقبل سيشهد إجراء تغييرات في الوسط الصحفي.وتابع «بكري»، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التغييرات لن تكون شاملة أو كبيرة، ولن تطال كل رؤساء مجالس الإدارات، وهناك مؤسسات صحفية مثل دار الهلال وروزاليوسف دون رئيس مجلس إدارة.وأضاف أن الأهم هو إعادة الهيكلة المالية، وعلى الجميع أن يدعم المؤسسات الإعلامية القومية لأنها مسألة أمن قومي، سواء ما يتعلق بالصحافة القومية أو الإذاعة والتليفزيون.