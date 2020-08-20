«ألقت طفلها في القمامة».. إخلاء سبيل أم من نيابة الجمرك بالإسكندرية

قرر المستشار محمد أنور، مدير نيابة الجمرك بالإسكندرية، وسكرتارية التحقيق عماد سعد، إخلاء سبيل أم بضمان محل إقامتها، لاتهامها بتعريض حياة طفل للخطر عقب ولادته داخل مستشفى وإلقائه بصناديق القمامة بجوار مسجد أبوالعباس؛ لعدم القدرة على تحمل مصاريفه، وسرعة ضبط وإحضار والده للتحقيق معه.كانت النيابة كلفت المستشفى بتقديم الرعاية اللازمة للطفل للحفاظ على حياته وإحضار ملف علاجه، كما قررت سرعة ندب لجنة حماية الطفل بالمحافظة، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد شخصية الأم، وتسليم الطفل لجدته لوالدة الأم مع التعهد بحسن رعايته.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على طفل رضيع بجوار صندوق قمامة أمام مسجد أبوالعباس في منطقة بحري.وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن الطفل حديث الولادة مقطوع الحبل السري وتم نقله إلى المستشفى.بالاستعلام عن حالة الطفل وطلب ملف علاجه، تبين أنه مصاب بارتفاع شديد في نسبة الصفراء وضعف عام، وبفحصه عثر في يده على أسورة خاصة بالمستشفى مدون عليها اسم الأم.وكشف مسئولون بالمستشفى عن أن الطفل سبق له الدخول إلى مستشفى رأس التين لتلقي العلاج اللازم رفقة والدته، وأنها تقيم بمحافظة مجاورة وحضرت إلى الإسكندرية ووضعت الطفل في المستشفى ثم تخلصت منه.وعلى الفور تم استصدار إذن من النيابة العامة، وألقى القبض على الأم المتهمة، وبمواجهتها قررت ارتكاب الواقعة، قائلة إنها تعاني من ضيق الحال ولديها طفل آخر وإن زوجها تركها في منزل والدها ولم يقم بالإنفاق عليها، وعلى إثرها ألقته بجوار مسجد أبوالعباس دون أن تحرر له شهادة ميلاد وفرت هاربه.كما نفت المتهمة في تحقيقات النيابة قصدها من ذلك إزهاق حياة الطفل، مؤكدة أنها تركته كي يجده أحد يرعاه لعدم قدرتها على ذلك، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.