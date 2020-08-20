قبل وبعد كورونا.. بطالة الشباب تهبط إلى أدنى مستوياتها

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدلات البطالة بين الشباب لأدنى مستوياتها منذ عقود، لتسجل 16.7% بنهاية 2019 مقابل 22.5% خلال العام السابق عليه، بينما كان معدل البطالة بين الشباب قبل 2011 قد بلغ 19.8%، مشيرًا إلى أن البطالة بين الشباب الذكور بلغت 10.4% مقابل 43.3% بين الإناث فى سن الشباب.أضاف الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن معدل البطالة العام للفئة العمرية بين 15-65 سنة سجل انخفاضات متتالية وسريعة قبل أزمة كورونا، ليصل إلى أقل مستوياته بنهاية عام 2019 حينما سجل 7.9% وهو الأقل منذ ثمانينات القرن الماضى، حينما سجل 6.4% خلال عام 1984.وأوضح تقرير الإحصاء، أن أعداد المتعطلين شهدت تراجعًا مطرد خلال الفترة بين عامى 2014-2019، بعد أن انخفضت من 3.646 مليون عاطل عام 2014 لـ 3.603 مليون عاطل عام 2016، ثم 3.468 مليون عاطل عام 2017، و2.844 مليون عاطل 2018، وصولًا لـ 2.225 مليون عاطل بنهاية عام 2019.كما أوضح التقرير، أن المشروعات القومية انعكست على ارتفاع أعداد المشتغلين تدريجيًا إلى 26.1 مليون مشتغل خلال عام 2019 مقابل 24.2 مليون مشتغل عام 2014، و24.7 مليون مشتغل عام 2015، ما يعكس خلق أكثر مليوني فرصة عمل جديدة على مدار الـ 6 سنوات الماضية.لفت جهاز الإحصاء إلى أنه رغم ارتفاع معدل البطالة تأثرًا بأزمة كورونا العالمية، إلا أن أعداد المتعطلين فى سن الشباب سجلت تراجعًا، حيث بلغ معدل البطالة بين الشباب فى الفئة العمرية 20-24 سنة حوالي 28.1% خلال الربع الثاني من 2020، مقابل 31.6% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، كما تراجعت البطالة بين الشباب فى الفئة العمرية بين 25-29 سنة من 30.9% لـ24.6% خلال فترة المقارنة ذاتها.أضاف الإحصاء أن معدل البطالة بين حملة المؤهلات الجامعية والمتوسطة رغم تداعيات كورونا، حيث انخفض المعدل لـ31.7% بين الحاصلين على المؤهلات الجامعية خلال الربع الثاني من 2020 مقابل 48.8% خلال الربع السابق عليه من نفس العام و46.9% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.