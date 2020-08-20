الاحتفال بالعام الهجري الجديد بثقافة بورسعيد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة بورسعيد، بمناسبة العام الهجري الجديد، حيث عقد بيت ثقافة أم خلف محاضرة احتفالا بهذه المناسبة، حاضرها هاني مطاوع تحدث قائلا: يقول النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نها الله عنه والنبى هاجر من مكه إلى المدنية لنصرة دين الله وهاجر بأمر من الله سبحانه وتعالى، في ذلك عبرة بإنه علينا أن نهاجر الكذب ونذهب إلى الصدق والصدق يهدى إلى البر والبر يهدى إلى الجنة، والكذب يهدى إلى الفجور والفجور يهدى إلى النار، فعلينا أن نهاجر من الكذب الي الصدق.كما أشار مطاوع إلي أنه علينا مهاجرة كل الصفات السيئة واتباع الصفات الحسنة وبمناسبة العام الهجري الجديد نجدد التقرب إلى الله ومهاجرة المعاصي وكل ما نهى الله عنه والتقرب بالصلاة والصيام وقرأة القرآن وكل ما أمر الله به من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الاخره فعليه بالقرآن ومن أرادهم معنا فعليه بالقرانوعقد نادي أدب النصر ندوة بعنوان "الأدب التفاعلى وإشكالياته ومفهومه وآفاق الإبداع" للأديب أحمد رجب معيط معرفا بأن الأدب التفاعلى مصطلح جديد، وشكل من الأجناس الحديثة التى اوجدتها التكنولوجيا بتطورها وقد تأثر الأدب والأدباء والشعراء وكتاب القصة والرواية والمبدعين بالتقنيات الحديثة، والأدب التفاعلى عرفه المبدعون واصحاب هذا اللون الإبداعي هو كل منجز إبداعى يستخدم التكنولوجيا فهل من الممكن أن نضع آليات عمل لنوادى الأدب ببورسعيد لاستخدام الأدب التفاعلى.بينما قدمت مكتبة طفل حديقة الأمل فقرة مواهب وعزف على الكمان للطفلة بسنت شريف، كما أقام بيت ثقافة تحسين الصحة محاضرة "عن الهجرة النبوية الشريفة" حاضرها الشيخ شلبي محمد شلبي.