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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«فوتوشوب من البداية».. منحة تدريبية لتمكين ذوي الاحتياجات بأسيوط

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:26 م
فوتوشوب من البداية
فوتوشوب من البداية
ايهاب مصطفى
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انطلقت فعاليات الدورة التدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى تحت عنوان "فوتوشوب من البداية" ضمن خطة العمل بالإدارة العامة لنادي تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المركز التعليمي لنظم المعلومات للمنطقة الجنوبية العسكرية، والتي قد سبق أنها قدمت الجزء الأول من الدورة التدريبية تحت عنوان "من أجل فرصة عمل أفضل".

تقام فعاليات الدورة التدريبية بمقر مركز تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة أسيوط فى الفترة من ١٩ أغسطس الجاري حتى ١٧ سبتمبر المقبل ٢٠٢٠م، والتي تستهدف الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في الإعاقة السمعية وصعوبات التعلم والاعاقة الحركية لدمجهم بسوق العمل وتأهيلهم للعمل باحترافية في مجالات الفوتوشوب، وقد قدم المدرب حسين ثابت شرح مبسط لبرنامج الفوتوشوب من البداية لاحترافية والتقنية الفنية للتعامل مع البرنامج، كما صاحبته مروة أيمن التي قدمت ترجمة لغة الإشارة لتسهيل عملية الفهم الصحيح لدى ذوي الإعاقة السمعية.

والتقى مجموعة من الأدباء والشعراء والمبدعين بمحافظة أسيوط فى اللقاء الأسبوعى لأعضاء نادى القصة برئاسة الأديب أشرف عكاشة وبحضور الأدباء على عبدالرازق رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بقصر ثقافة أسيوط، والقاص أيمن رجب طاهر، ورأفت عزمي، ومجموعة من الشباب المبدعين في مجال الأدب، وتم مناقشة الأعمال الأدبية للمواهب الشابة ووضع خطة اللقاءات الأدبية المستقبلية.

كما قامت فرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني بتقديم عرض فني احتفاء بالعام الهجري الجديد ببهو القصر، حيث قدمت الفرقة العديد من الأغاني والأناشيد الدينية منها: "قمر سيدنا النبي" و"محمد يا رسول الله أجرنا".

تقام الفعاليات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ على سلامة الجمهور والعاملين بالقطاع الثقافي بحضور ٢٥ ٪ من الطاقة الاستيعابية للجمهور مع الالتزام بشروط التباعد الاجتماعي مسافات التباعد بين الجمهور والتعقيم المستمر للمقر الثقافي وارتداء الكمامات.
فوتوشوب من البداية
فوتوشوب من البداية
فوتوشوب من البداية
فوتوشوب من البداية

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