«السياحة ودورها فى نمو الاقتصاد» ورشة ببيت ثقافة القصير
الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:24 م
ايهاب مصطفىطباعة
نظمت هيئة قصور الثقافة عدة فعاليات فنية وثقافية بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث نفذ بيت ثقافة الحمراوين ورشة لتعليم الخيامية باستخدام (الجوخ، مقص، إبره، خيط) تدريب ليلى على سنوسي.
ونظم بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان «السياحة بالبحر الأحمر عصب الاقتصاد» ألقاها الدكتور ياسر خليل، وتحدث موضحا كيف يمكننا أن نساعد في تنمية القطاع السياحي في بلداننا من خلال تعريف السائح بالمواقع الأثرية والطبيعية وأهميتها وتاريخها بصورة جميلة، والتعامل معهم بذوق وخلق دون استغلال عدم معرفتهم بالبلاد والأسعار فيها، كما يمكننا أن نعرفهم بعاداتنا وتقاليدنا الجميلة بغرض زيادة متعتهم وتثقيفهم بها أكثر وتشجيعهم على العودة للسياحة مرة أخرى.
وعقد بيت ثقافة سفاجا محاضرة بعنوان «قصة مثل» ألقاها عبيد طربوش، مبينا أن ضرب المثل من أكثر أساليب التعبير الشعبية انتشارًا وشيوعًا، ولا تخلو منها أيَّةُ ثقافة، إذ نجدها تعكس مشاعر الشعوب على اختلاف طبقاتها وانتمائتها، وتُجسد أفكارها وتصوراتها وعاداتها وتقاليدها ومعتقداتها ومعظم مظاهر حياتِها في صورة حية موضحا ذلك بعدد من الأمثال التي نستخدمها في حياتنا اليومية.
كما أقام البيت أمسية شعرية تضمنت قصائد للشعراء جمال إسماعيل وقصيدتي (هل تبالي، نم يا حبيبي)، والشاعر شاذلي عبدالعزيز قصيدتى (عتاب، خاينة)، أعقب ذلك مناقشة كتاب "فن الحزن" للراحل كرم الأبنودي، حيث يوضح الكتاب كيف يمكننا أن نستقبل الحزن كمجرد زائر سيرحل في يوم ما ولا نعتبره صاحب بيت سيسكن في قلوبنا ومن خلال هذه الطريقة سوف تستمر حياتنا على نحو أفضل.
ونظم بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان «السياحة بالبحر الأحمر عصب الاقتصاد» ألقاها الدكتور ياسر خليل، وتحدث موضحا كيف يمكننا أن نساعد في تنمية القطاع السياحي في بلداننا من خلال تعريف السائح بالمواقع الأثرية والطبيعية وأهميتها وتاريخها بصورة جميلة، والتعامل معهم بذوق وخلق دون استغلال عدم معرفتهم بالبلاد والأسعار فيها، كما يمكننا أن نعرفهم بعاداتنا وتقاليدنا الجميلة بغرض زيادة متعتهم وتثقيفهم بها أكثر وتشجيعهم على العودة للسياحة مرة أخرى.
وعقد بيت ثقافة سفاجا محاضرة بعنوان «قصة مثل» ألقاها عبيد طربوش، مبينا أن ضرب المثل من أكثر أساليب التعبير الشعبية انتشارًا وشيوعًا، ولا تخلو منها أيَّةُ ثقافة، إذ نجدها تعكس مشاعر الشعوب على اختلاف طبقاتها وانتمائتها، وتُجسد أفكارها وتصوراتها وعاداتها وتقاليدها ومعتقداتها ومعظم مظاهر حياتِها في صورة حية موضحا ذلك بعدد من الأمثال التي نستخدمها في حياتنا اليومية.
كما أقام البيت أمسية شعرية تضمنت قصائد للشعراء جمال إسماعيل وقصيدتي (هل تبالي، نم يا حبيبي)، والشاعر شاذلي عبدالعزيز قصيدتى (عتاب، خاينة)، أعقب ذلك مناقشة كتاب "فن الحزن" للراحل كرم الأبنودي، حيث يوضح الكتاب كيف يمكننا أن نستقبل الحزن كمجرد زائر سيرحل في يوم ما ولا نعتبره صاحب بيت سيسكن في قلوبنا ومن خلال هذه الطريقة سوف تستمر حياتنا على نحو أفضل.
ورشة ببيت ثقافة
ورشة ببيت ثقافة