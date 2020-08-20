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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«السياحة ودورها فى نمو الاقتصاد» ورشة ببيت ثقافة القصير

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:24 م
ورشة ببيت ثقافة
ورشة ببيت ثقافة
ايهاب مصطفى
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نظمت هيئة قصور الثقافة عدة فعاليات فنية وثقافية بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث نفذ بيت ثقافة الحمراوين ورشة لتعليم الخيامية باستخدام (الجوخ، مقص، إبره، خيط) تدريب ليلى على سنوسي.

ونظم بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان «السياحة بالبحر الأحمر عصب الاقتصاد» ألقاها الدكتور ياسر خليل، وتحدث موضحا كيف يمكننا أن نساعد في تنمية القطاع السياحي في بلداننا من خلال تعريف السائح بالمواقع الأثرية والطبيعية وأهميتها وتاريخها بصورة جميلة، والتعامل معهم بذوق وخلق دون استغلال عدم معرفتهم بالبلاد والأسعار فيها، كما يمكننا أن نعرفهم بعاداتنا وتقاليدنا الجميلة بغرض زيادة متعتهم وتثقيفهم بها أكثر وتشجيعهم على العودة للسياحة مرة أخرى.

وعقد بيت ثقافة سفاجا محاضرة بعنوان «قصة مثل» ألقاها عبيد طربوش، مبينا أن ضرب المثل من أكثر أساليب التعبير الشعبية انتشارًا وشيوعًا، ولا تخلو منها أيَّةُ ثقافة، إذ نجدها تعكس مشاعر الشعوب على اختلاف طبقاتها وانتمائتها، وتُجسد أفكارها وتصوراتها وعاداتها وتقاليدها ومعتقداتها ومعظم مظاهر حياتِها في صورة حية موضحا ذلك بعدد من الأمثال التي نستخدمها في حياتنا اليومية.

كما أقام البيت أمسية شعرية تضمنت قصائد للشعراء جمال إسماعيل وقصيدتي (هل تبالي، نم يا حبيبي)، والشاعر شاذلي عبدالعزيز قصيدتى (عتاب، خاينة)، أعقب ذلك مناقشة كتاب "فن الحزن" للراحل كرم الأبنودي، حيث يوضح الكتاب كيف يمكننا أن نستقبل الحزن كمجرد زائر سيرحل في يوم ما ولا نعتبره صاحب بيت سيسكن في قلوبنا ومن خلال هذه الطريقة سوف تستمر حياتنا على نحو أفضل.
ورشة ببيت ثقافة
ورشة ببيت ثقافة

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